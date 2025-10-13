Rendez-vous famille Impressionnants bétons ! Maison du patrimoine Le Havre

Rendez-vous famille Impressionnants bétons !

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

En compagnie de l’autrice et historienne de l’art Clémence Simon et d’une guide-conférencière, explorez la palette de couleurs de la ville. Retrouvez les teintes douces et lumineuses chères aux Impressionnistes jusqu’aux nuances de gris des bétons d’Auguste Perret pour créer la gamme chromatique de votre balade.

Ouvrez l’oeil pour redécouvrir toutes les nuances du Havre !

Parents et enfants à partir de 8 ans durée 1h30

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Réservation obligatoire. .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

