Rendez-vous famille Un thé chez Madame Maison du patrimoine Le Havre

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-21 14:15:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Madame reçoit ses amis et leurs enfants dans le bel appartement où elle vient d’emménager.
La visite vous immerge dans le quotidien d’une famille des années 1950.
Par la compagnie Piano à Pouces Théâtre
Parents et enfants à partir de 8 ans Durée 50 min
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription
Réservation obligatoire .
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
