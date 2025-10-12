Rendez-vous famille Un thé chez Madame Maison du patrimoine Le Havre

Rendez-vous famille Un thé chez Madame

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-21 14:15:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Madame reçoit ses amis et leurs enfants dans le bel appartement où elle vient d’emménager.

La visite vous immerge dans le quotidien d’une famille des années 1950.

Par la compagnie Piano à Pouces Théâtre

Parents et enfants à partir de 8 ans Durée 50 min

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription

Réservation obligatoire .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

