Rendez-vous famille Un thé chez Madame Maison du patrimoine Le Havre
Rendez-vous famille Un thé chez Madame Maison du patrimoine Le Havre mercredi 22 avril 2026.
Rendez-vous famille Un thé chez Madame
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:15:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Madame reçoit ses amis et leurs enfants dans le bel appartement où elle vient d’emménager. Dans une atmosphère chaleureuse et réconfortante, la visite ravive les souvenirs du quotidien d’une famille des années 1950.
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire -Par la compagnie Piano à Pouces Théâtre
Parents et enfants à partir de 8 ans Durée 50 min
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription
Réservation obligatoire .
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : Rendez-vous famille Un thé chez Madame
L’événement Rendez-vous famille Un thé chez Madame Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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