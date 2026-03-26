Rendez-vous famille Un thé chez Madame Maison du patrimoine Le Havre

Rendez-vous famille Un thé chez Madame

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:15:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Madame reçoit ses amis et leurs enfants dans le bel appartement où elle vient d’emménager. Dans une atmosphère chaleureuse et réconfortante, la visite ravive les souvenirs du quotidien d’une famille des années 1950.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire -Par la compagnie Piano à Pouces Théâtre

Parents et enfants à partir de 8 ans Durée 50 min

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription

Réservation obligatoire .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Rendez-vous famille Un thé chez Madame

L’événement Rendez-vous famille Un thé chez Madame Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie