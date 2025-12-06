Rendez-vous famille Visite jeux- À la découverte du patrimoine mondial avec Phileas Maison du Patrimoine Le Havre
Rendez-vous famille Visite jeux- À la découverte du patrimoine mondial avec Phileas Maison du Patrimoine Le Havre samedi 6 décembre 2025.
Rendez-vous famille Visite jeux- À la découverte du patrimoine mondial avec Phileas
Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:15:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Après un rapide parcours dans l’exposition, partez à la découverte des biens nationaux et internationaux inscrits sur la Liste du patrimoine de l’humanité à travers des jeux et manipulations.
L’occasion de voyager en famille sur les cinq continents !
Parents et enfants à partir de 8 ans durée 1h15
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.
Réservation obligatoire. .
Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
English : Rendez-vous famille Visite jeux- À la découverte du patrimoine mondial avec Phileas
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rendez-vous famille Visite jeux- À la découverte du patrimoine mondial avec Phileas Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie