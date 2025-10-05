Rendez-vous famille Visite jeux- À la découverte du patrimoine mondial avec Phileas Maison du Patrimoine Le Havre

Rendez-vous famille Visite jeux- À la découverte du patrimoine mondial avec Phileas

Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Après un rapide parcours dans l’exposition, partez à la découverte des biens nationaux et internationaux inscrits sur la Liste du patrimoine de l’humanité à travers des jeux et manipulations.

L’occasion de voyager en famille sur les cinq continents !

Parents et enfants à partir de 8 ans durée 1h15

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Réservation obligatoire. .

Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

English : Rendez-vous famille Visite jeux- À la découverte du patrimoine mondial avec Phileas

