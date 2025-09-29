Rendez-vous famille Visite jeux- La visite des archi-curieux Appartement Témoin Le Havre
Appartement Témoin 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-25 14:15:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
L’Appartement témoin Perret ouvre sa porte aux jeunes curieuses et curieux souhaitant découvrir ce lieu autrement. En compagnie d’un guide, retrouvez l’histoire et l’usage d’objets oubliés et partagez un bon moment de convivialité !
Parents et enfants à partir de 8 ans durée 50 min
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.
Réservation obligatoire. .
Appartement Témoin 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
