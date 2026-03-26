Rendez-vous famille Visite sportive La Reconstruction, c’est du sport ! Square Saint-Roch Le Havre

Rendez-vous famille Visite sportive La Reconstruction, c’est du sport !

Square Saint-Roch 44 Avenue Foch Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Chaussez vos baskets et partez sur les traces d’Auguste Perret en 90 minutes chrono ! Escorté d’un guide-conférencier et d’un éducateur sportif, explorez le centre reconstruit et ses réalisations emblématiques en profitant de pauses dynamiques pour entretenir à la fois votre corps et votre esprit.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire En partenariat avec LH en forme Direction des Sports Ville du Havre

Durée 1h30

Tenue confortable et chaussures de sport obligatoires

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription .

Square Saint-Roch 44 Avenue Foch Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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L’événement Rendez-vous famille Visite sportive La Reconstruction, c’est du sport ! Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie