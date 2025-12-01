Rendez-vous Féérique au Château Raoul Châteauroux

Rendez-vous Féérique au Château Raoul

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux Indre

Début : Jeudi 2025-12-19 18:00:00

fin : 2026-01-04 20:00:00

2025-12-19

Du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026, venez vivre un moment enchanteur avec le son & lumière proposé au Château Raoul.

Cet hiver, le Département de l’Indre invite tous les amoureux de culture et d’histoire à une expérience unique au cœur du patrimoine départemental. Le Château Raoul, un site emblématique du territoire, accueillera en fin d’année, la deuxième édition de son Rendez-vous Féérique . Cette année un souffle particulier imprègne le spectacle puisqu’il sera entièrement dédié à George Sand, dans le cadre du 150e anniversaire de la mort de l’une des figures littéraires les plus marquantes de l’histoire de la littérature française.

Bien que le thème soit résolument historique et littéraire, le spectacle s’adresse à un large public. Les effets visuels et sonores, sublimés par des technologies modernes, offrent une expérience immersive qui ravira petits et grands ! .

English :

From December 19, 2025 to January 4, 2026, come and experience an enchanting moment with the sound and light show at Château Raoul.

German :

Erleben Sie vom 19. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 einen zauberhaften Moment mit dem im Château Raoul angebotenen Ton- und Lichtprogramm.

Italiano :

Dal 19 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, venite a vivere un momento incantevole con lo spettacolo di suoni e luci di Château Raoul.

Espanol :

Del 19 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, venga a vivir un momento encantador con el espectáculo de luz y sonido del Château Raoul.

