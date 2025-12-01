Rendez vous gastronomique Mirmande
Rendez vous gastronomique Mirmande dimanche 14 décembre 2025.
Rendez vous gastronomique
Parvis de l’Eglise Sainte Foy Mirmande Drôme
Début : 2025-12-14 11:30:00
fin : 2025-12-14 14:00:00
2025-12-14
Assiette gourmande composée de produits gastronomiques et vins Mirmandais
Parvis de l’Eglise Sainte Foy Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 93 69 08
English :
Gourmet plate of Mirmand gastronomic products and wines
German :
Feinschmeckerteller mit gastronomischen Produkten und Weinen aus Mirmandais
Italiano :
Piatto gourmet di prodotti gastronomici e vini di Mirmand
Espanol :
Plato gourmet de productos gastronómicos y vinos de Mirmand
