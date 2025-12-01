Rendez vous gastronomique

Parvis de l’Eglise Sainte Foy Mirmande Drôme

Début : 2025-12-14 11:30:00

fin : 2025-12-14 14:00:00

2025-12-14

Assiette gourmande composée de produits gastronomiques et vins Mirmandais

Parvis de l’Eglise Sainte Foy Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 93 69 08

English :

Gourmet plate of Mirmand gastronomic products and wines

German :

Feinschmeckerteller mit gastronomischen Produkten und Weinen aus Mirmandais

Italiano :

Piatto gourmet di prodotti gastronomici e vini di Mirmand

Espanol :

Plato gourmet de productos gastronómicos y vinos de Mirmand

L’événement Rendez vous gastronomique Mirmande a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme