RENDEZ-VOUS GOURMAND ENTREMETS ET CHOCOLATS SPÉCIAL BÛCHES DE FÊTES Marseillan

RENDEZ-VOUS GOURMAND ENTREMETS ET CHOCOLATS SPÉCIAL BÛCHES DE FÊTES

2 Rue Général de Gaulle Marseillan Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Organisé par le guide BAO, Les Belles Adresses d’Occitanie, vous êtes invités à vivre un rendez-vous gourmand spécial bûches de fêtes chez Entremets et Chocolats, à Marseillan-ville, le mercredi 10 décembre, de 14h30 à 16h.Vous y rencontrez le pâtissier, dégustez deux parts de bûches et profitez d’une boisson chaude pour parfaire ce moment sucré. .

2 Rue Général de Gaulle Marseillan 34540 Hérault Occitanie +33 6 88 38 19 46 contact@guide-bao.fr

English :

Organized by the BAO guide, Les Belles Adresses d?Occitanie, you’re invited to a gourmet rendezvous specializing in festive logs atEntremets et Chocolats, in Marseillan-ville, on Wednesday December 10, from2.30pm to 4pm.

