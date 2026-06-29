Rendez-vous Gourmand Le Lardin-Saint-Lazare
mercredi 5 août 2026 · Le Lardin-Saint-Lazare
Informations pratiques
Le Lardin-Saint-Lazare
Rendez-vous Gourmand
place Delas Le Lardin-Saint-Lazare Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Profitez des bons produits vendus par vos commerçants de bouche et dégustez-les. Dans le centre bourg (Place Delas). Avec la Bande à Ben. Pensez à vos couverts !
Profitez des bons produits vendus par vos commerçants de bouche et dégustez-les. Dans le centre bourg (Place Delas). Avec la Bande à Ben. Pensez à vos couverts ! .
place Delas Le Lardin-Saint-Lazare 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 56 62 94
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English : Rendez-vous Gourmand
Take advantage of the good products sold by your local food retailers and sample them. In the town center (Place Delas). With the Bande à Ben. Don’t forget your cutlery!
L’événement Rendez-vous Gourmand Le Lardin-Saint-Lazare a été mis à jour le 2026-06-29 par Vézère Périgord Noir
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