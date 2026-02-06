RENDEZ-VOUS GOURMAND SPA & CHOCOLATS NOCTURNE Murviel-lès-Béziers
RENDEZ-VOUS GOURMAND SPA & CHOCOLATS NOCTURNE Murviel-lès-Béziers vendredi 20 février 2026.
RENDEZ-VOUS GOURMAND SPA & CHOCOLATS NOCTURNE
Murviel-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Rendez-vous Gourmand Guide BAO un joli mois autour du chocolat !
A Un Monde de Beauté à 18h-19h30- 20h45.
Tarif 30€ Membres 25€
Rendez-vous Gourmand Guide BAO un joli mois autour du chocolat !
A Un Monde de Beauté à 18h-19h30- 20h45.
Tarif 30€ Membres 25€ .
Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rendez-vous Gourmand Guide BAO a lovely month around chocolate!
At Un Monde de Beauté at 18h-19h30- 20h45.
Price: 30? Members: 25?
L’événement RENDEZ-VOUS GOURMAND SPA & CHOCOLATS NOCTURNE Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-02-03 par 34 OT AVANT-MONTS