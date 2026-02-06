RENDEZ-VOUS GOURMAND SPA & CHOCOLATS NOCTURNE

Murviel-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Rendez-vous Gourmand Guide BAO un joli mois autour du chocolat !

A Un Monde de Beauté à 18h-19h30- 20h45.

Tarif 30€ Membres 25€

Rendez-vous Gourmand Guide BAO un joli mois autour du chocolat !

A Un Monde de Beauté à 18h-19h30- 20h45.

Tarif 30€ Membres 25€ .

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rendez-vous Gourmand Guide BAO a lovely month around chocolate!

At Un Monde de Beauté at 18h-19h30- 20h45.

Price: 30? Members: 25?

L’événement RENDEZ-VOUS GOURMAND SPA & CHOCOLATS NOCTURNE Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-02-03 par 34 OT AVANT-MONTS