RENDEZ-VOUS GOURMAND SPA & CHOCOLATS NOCTURNE

Murviel-lès-Béziers Hérault

Rendez-vous Gourmand Guide BAO un joli mois autour du chocolat !
A Un Monde de Beauté à 18h-19h30- 20h45.
Tarif 30€ Membres 25€
Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie  

English :

Rendez-vous Gourmand Guide BAO a lovely month around chocolate!
At Un Monde de Beauté at 18h-19h30- 20h45.
Price: 30? Members: 25?

