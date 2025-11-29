RENDEZ VOUS GOURMAND SPÉCIAL BÛCHES Marseillan

RENDEZ VOUS GOURMAND SPÉCIAL BÛCHES

Venez rencontrer Entremets et Chocolats et découvrir leurs bûches des fêtes lors d’un délicieux goûter gourmand convivial.Visite et échange avec le pâtissierDégustation de 2 parts de bûches, accompagné d’une boisson chaude au choix.Un bon moment gourmand comme on les aime !Infos pratiques En option: déjeuner à la Table d’Emilie ou au Restaurant Les deux M avant le RDV Gourmand.Tarifs 15€ par personneTarif Membre Guide BAO et enfants (-12 ans) 12€ par personne .

2 rue du général de Gaulle Marseillan 34340 Hérault Occitanie

Come and meet Entremets et Chocolats and discover their festive logs during a delicious and convivial gourmet snack.

