RENDEZ-VOUS GOURMAND SPECIAL TRUFFE NOIRE DOMAINE LA CIGALIERE Aumes

RENDEZ-VOUS GOURMAND SPECIAL TRUFFE NOIRE DOMAINE LA CIGALIERE
5 Bis Chemin de Saint-Martin Aumes Hérault
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Vous rêvez d’en savoir plus sur le monde fascinant de la Truffe ?
Partez à la rencontre de la Cigalière, producteur de truffes, d’olives et de lavande lors d’un rendez-vous gourmand exclusif à Aumes.
RDV GOURMAND SPECIAL TRUFFE NOIRE SECTEUR PEZENAS
Samedi 31 Janvier
De 10h à 12h
Domaine La Cigalière à Aumes
Tout près de Pézenas, partez à la découverte d’un producteur de lavandin, truffes et huile d’olive au coeur de la garrigue
Au programme
Visite guidée du Domaine
Démonstration de Cavage (recherche de truffes avec le chien)
Apéritif truffé au milieu des champs
Tarif normal 38€ par personne
Tarif Membre BAO 33€ par personne
Enfants (-12 ans) 25€
Places limitées .
+33 6 88 38 19 46 contact@guide-bao.fr
English :
Would you like to know more about the fascinating world of truffles?
Come and meet La Cigalière, a producer of truffles, olives and lavender, at an exclusive gourmet event in Aumes.
