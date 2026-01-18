RENDEZ-VOUS GOURMAND SPECIAL TRUFFE NOIRE DOMAINE LA CIGALIERE Aumes

RENDEZ-VOUS GOURMAND SPECIAL TRUFFE NOIRE DOMAINE LA CIGALIERE

5 Bis Chemin de Saint-Martin Aumes Hérault

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Vous rêvez d’en savoir plus sur le monde fascinant de la Truffe ?

Partez à la rencontre de la Cigalière, producteur de truffes, d’olives et de lavande lors d’un rendez-vous gourmand exclusif à Aumes.

RDV GOURMAND SPECIAL TRUFFE NOIRE SECTEUR PEZENAS

Samedi 31 Janvier

De 10h à 12h

Domaine La Cigalière à Aumes

Tout près de Pézenas, partez à la découverte d’un producteur de lavandin, truffes et huile d’olive au coeur de la garrigue

Au programme

Visite guidée du Domaine

Démonstration de Cavage (recherche de truffes avec le chien)

Apéritif truffé au milieu des champs

Tarif normal 38€ par personne

Tarif Membre BAO 33€ par personne

Enfants (-12 ans) 25€

Places limitées .

5 Bis Chemin de Saint-Martin Aumes 34530 Hérault Occitanie +33 6 88 38 19 46 contact@guide-bao.fr

English :

Would you like to know more about the fascinating world of truffles?

Come and meet La Cigalière, a producer of truffles, olives and lavender, at an exclusive gourmet event in Aumes.

