Rendez-vous innovation en santé : venez découvrir les forces en santé d’Innovation Alliance Université Paris-Saclay Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – bâtiment Vauban Guyancourt

Rendez-vous innovation en santé : venez découvrir les forces en santé d’Innovation Alliance Université Paris-Saclay Mercredi 19 novembre, 13h30 Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – bâtiment Vauban Yvelines

La participation à l’événement est gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T13:30:00 – 2025-11-19T19:00:00

L’événement se veut être un véritable catalyseur pour la recherche et l’innovation en santé sur le territoire. Son ambition : mettre en lumière les forces en matière d’innovation en santé au sein d’Innovation Alliance Université Paris-Saclay et rassembler, en un même lieu, scientifiques, entrepreneurs et industriels (PME, start-up, grands groupes…) afin de multiplier les synergies entre eux, de mieux appréhender les dispositifs favorisant les partenariats publics/privés, et d’identifier de nouvelles technologies, savoir-faire et potentiels partenaires.

Six thématiques stratégiques en santé seront mises en avant au cours de l’après-midi (dont certaines s’inscrivent dans les Stratégies nationales d’innovation France 2030) : biothérapie, bioproduction, maladies rares ; maladies infectieuses, résistance ; maladies inflammatoires & auto-immunes ; maladies du système nerveux central/cardiovasculaire ; oncologie ; santé numérique, thérapie digitale.

Ne manquez pas cette occasion d’accélérer vos recherches et vos projets, de vous immerger dans ce riche écosystème et de nouer de nouvelles alliances académiques et industrielles !

Déroulé de la journée :

• 13h30 : Accueil café

• 14h00 – 16h00 : Séquence plénière en amphithéâtre

o Stratégie recherche et innovation en santé : articulation locale et nationale par Franck MOUTHON, directeur exécutif de l’Agence de programmes de recherche en santé de l’Inserm, et Xavier APOLINARSKI, vice-président Innovation à Université Paris Saclay

o Découverte du panorama innovation en santé d’Innovation Alliance Université Paris-Saclay par Raquel DIAZ, cheffe de projet marketing de l’innovation à la SATT Paris-Saclay, et Stéphanie OGEL-ROUSSEL, directrice marketing de l’innovation à la SATT Paris-Saclay

o Témoignages croisés sur les dispositifs favorisant les partenariats entre la recherche publique et les entreprises : Thèse Cifre, labCom, comaturation et création de start-up avec…

• À partir de 16h00 : Village de stands thématiques

• À partir de 17h00 : Cocktail et networking

• 19h00 : Fin de l’événement

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – bâtiment Vauban 47 boulevard Vauban – Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Le 19 novembre, Innovation Alliance Université Paris-Saclay organise un rendez-vous dédié à l’innovation en santé. L’occasion de découvrir les innovations du territoire et nouer des partenariats.