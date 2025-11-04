Rendez-vous jeunesse à la bibliothèque de l’Alcazar en septembre et octobre Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement
Rendez-vous jeunesse à la bibliothèque de l’Alcazar en septembre et octobre Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement mardi 4 novembre 2025.
Rendez-vous jeunesse à la bibliothèque de l’Alcazar en septembre et octobre
Du 04/11 au 31/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Horaires et jours en fonctions des propositions, voir le détail dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-11-04
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-11-04
L’Alcazar vous propose des animations jeunesse toute l’année.Enfants
Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !
Renseignements dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr
Inscriptions sur place au département jeunesse 04 91 55 90 00 ou par mail dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr
Ouverture des inscriptions le 1er du mois précédent les ateliers.
L’Alcazar vous propose des animations jeunesse
C’est ton expo !
TOUTE L’ANNÉE
> Département jeunesse, rez-de-chaussée et 1er étage
Venez découvrir les passions et les talents des jeunes lecteurs de la bibliothèque !
Chaque mois, deux nouveaux artistes exposent leurs créations dans les vitrines de l’espace jeunesse.
Club de lecture
TOUS LES MERCREDIS À 16H (HORS VACANCES SCOLAIRES)
> Atelier des enfants
Tu as envie de partager tes coups de coeur ? Apporte ce que tu veux (livre, film, série, manga,…) Et viens échanger avec nous !
À partir de 8 ans.
Lectures kamishibaï
SAMEDI 8 NOVEMBRE À 16H
SAMEDI 29 NOVEMBRE À 11H
> Salle du conte
Comment voyager loin en écoutant des histoires ? Grâce au petit théâ tre japonais qui propose de belles illustrations…
Pour les enfants de 4 à 8 ans.
En collaboration avec Bibliothé nomad.
[Patrimonial]
Conversation autour de la conservation
JEUDI 13 NOVEMBRE À 17H
En présence de l’autrice-illustratrice Pénélope.
JEUDI 11 DÉCEMBRE À 17H
Les pop-up sortent du magasin !
> Île aux livres
Une fois par mois, l’Île aux livres, fonds de conservation jeunesse, propose de partir à la rencontre d’une maison, d’auteurs.ices ou illustrateurs.ices. Une présentation de leur travail, de leurs parcours sera mis en lien avec le fonds jeunesse patrimonial.
À partir de 10 ans accompagné d’un adulte
Lectures
SAMEDI 29 NOVEMBRE À 9H45
SAMEDIS 13, 20 ET 27 DÉCEMBRE À 9H45
> Espace petite enfance, rez-de-chaussée
Histoires et comptines pour rêver et s’amuser…
Parents et enfants sont invités à partager un moment de lecture.
De 0 à 3 ans. Sur inscription dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr
Bibliomusée
SAMEDI 29 NOVEMBRE DE 14H À 15H15
>Salle du conte
Du musée à la bibliothèque… Venez découvrir un artiste célèbre, une technique ou un courant dans un atelier ludique (infos, anecdotes, jeux et production d’un dessin à la manière de ). Thème du jour La cité radieuse du Corbusier.
Pour les 6-10 ans. Sur inscription.
Récré’jeux
SAMEDI 29 NOVEMBRE DE 16H À 18H
SAMEDIS 13, 20 ET 27 DÉCEMBRE DE 15H À 17H
> Salle du conte
Besoin d’idées pour vos cadeaux venez découvrir et tester les jeux de la bibliothèque !
À partir de 4 ans.
Lectures kamishibaï
SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 10H
> Salle du conte
C’est tous ensemble que nous ouvrirons le butaï pour découvrir 3 petites histoires ainsi qu’un petit jeu-comptine participatif !
De 18 mois à 3 ans. Sur inscription dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr
En collaboration avec Kamishibaï et petites histoires.
Conte Les pas de la chance
SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 14H
> Salle du conte
Entre histoires du monde entier, conte traditionnel et récit personnel, un spectacle comme un chemin pour célébrer la différence.
Atelier Flipbook
MERCREDI 10 DÉCEMBRE DE 10H30 À 12H
MARDI 30 DÉCEMBRE DE 10H30 À 12H
> Auditorium
Viens découvrir l’atelier FlipBook avec l’un de tes parents et crée ta première séquence animée.
De 6 à 11 ans accompagné d’un seul parent. Sur inscription.
Lecture performée
Les régalades, la sortie !
MERCREDI 17 DÉCEMBRE À 16H
> Salle de conférence
Venez fêtez la sortie du nouveau livret des Régalades !
Les bibliothécaires, accompagnées du musicien Papa Merlin, vous proposent des extraits du meilleur de l’édition jeunesse 2024 2025.
Le club des parents connectés
MARDI 23 ET MERCREDI 24 DÉCEMBRE À 14H
> Salle du conte
Découvrez le numérique à partager en famille robotique, radio, BD numérique, applications éducatives, jeux vidéos, et art numérique sont au programme !
À partir de 8 ans. Sur inscription par QR Code dans nos espaces jeunesse
En collaboration avec la Ligue de l’enseignement.
Jeux vidéo et coopération
MERCREDI 31 DÉCEMBRE DE 14H À 17H
SAMEDI 3 JANVIER DE 14H À 17H
> Salle du conte
Pour fêter la fin de l’année, nous vous proposons un après-midi jeux vidéo coopératifs.
À partir de 7 ans.
Retrouvez notre programmation complète sur www.bibliotheques.marseille.fr .
Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The Alcazar offers activities for young people all year round.
German :
Der Alcazar bietet Ihnen das ganze Jahr über Jugendveranstaltungen an.
Italiano :
L’Alcazar offre attività per i giovani durante tutto l’anno.
Espanol :
El Alcázar ofrece actividades para jóvenes durante todo el año.
L’événement Rendez-vous jeunesse à la bibliothèque de l’Alcazar en septembre et octobre Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-29 par Ville de Marseille