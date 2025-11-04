Rendez-vous jeunesse à la bibliothèque de l’Alcazar en septembre et octobre Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Rendez-vous jeunesse à la bibliothèque de l’Alcazar en septembre et octobre

Du 04/11 au 31/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’Alcazar vous propose des animations jeunesse toute l’année.Enfants

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



Renseignements dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr

Inscriptions sur place au département jeunesse 04 91 55 90 00 ou par mail dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr

Ouverture des inscriptions le 1er du mois précédent les ateliers.



L’Alcazar vous propose des animations jeunesse



C’est ton expo !

TOUTE L’ANNÉE

> Département jeunesse, rez-de-chaussée et 1er étage

Venez découvrir les passions et les talents des jeunes lecteurs de la bibliothèque !

Chaque mois, deux nouveaux artistes exposent leurs créations dans les vitrines de l’espace jeunesse.



Club de lecture

TOUS LES MERCREDIS À 16H (HORS VACANCES SCOLAIRES)

> Atelier des enfants

Tu as envie de partager tes coups de coeur ? Apporte ce que tu veux (livre, film, série, manga,…) Et viens échanger avec nous !

À partir de 8 ans.



Lectures kamishibaï

SAMEDI 8 NOVEMBRE À 16H

SAMEDI 29 NOVEMBRE À 11H

> Salle du conte

Comment voyager loin en écoutant des histoires ? Grâce au petit théâ tre japonais qui propose de belles illustrations…

Pour les enfants de 4 à 8 ans.

En collaboration avec Bibliothé nomad.

[Patrimonial]



Conversation autour de la conservation

JEUDI 13 NOVEMBRE À 17H

En présence de l’autrice-illustratrice Pénélope.

JEUDI 11 DÉCEMBRE À 17H

Les pop-up sortent du magasin !

> Île aux livres

Une fois par mois, l’Île aux livres, fonds de conservation jeunesse, propose de partir à la rencontre d’une maison, d’auteurs.ices ou illustrateurs.ices. Une présentation de leur travail, de leurs parcours sera mis en lien avec le fonds jeunesse patrimonial.

À partir de 10 ans accompagné d’un adulte



Lectures

SAMEDI 29 NOVEMBRE À 9H45

SAMEDIS 13, 20 ET 27 DÉCEMBRE À 9H45

> Espace petite enfance, rez-de-chaussée

Histoires et comptines pour rêver et s’amuser…

Parents et enfants sont invités à partager un moment de lecture.

De 0 à 3 ans. Sur inscription dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr



Bibliomusée

SAMEDI 29 NOVEMBRE DE 14H À 15H15

>Salle du conte

Du musée à la bibliothèque… Venez découvrir un artiste célèbre, une technique ou un courant dans un atelier ludique (infos, anecdotes, jeux et production d’un dessin à la manière de ). Thème du jour La cité radieuse du Corbusier.

Pour les 6-10 ans. Sur inscription.



Récré’jeux

SAMEDI 29 NOVEMBRE DE 16H À 18H

SAMEDIS 13, 20 ET 27 DÉCEMBRE DE 15H À 17H

> Salle du conte

Besoin d’idées pour vos cadeaux venez découvrir et tester les jeux de la bibliothèque !

À partir de 4 ans.



Lectures kamishibaï

SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 10H

> Salle du conte

C’est tous ensemble que nous ouvrirons le butaï pour découvrir 3 petites histoires ainsi qu’un petit jeu-comptine participatif !

De 18 mois à 3 ans. Sur inscription dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr

En collaboration avec Kamishibaï et petites histoires.



Conte Les pas de la chance

SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 14H

> Salle du conte

Entre histoires du monde entier, conte traditionnel et récit personnel, un spectacle comme un chemin pour célébrer la différence.



Atelier Flipbook

MERCREDI 10 DÉCEMBRE DE 10H30 À 12H

MARDI 30 DÉCEMBRE DE 10H30 À 12H

> Auditorium

Viens découvrir l’atelier FlipBook avec l’un de tes parents et crée ta première séquence animée.

De 6 à 11 ans accompagné d’un seul parent. Sur inscription.



Lecture performée

Les régalades, la sortie !

MERCREDI 17 DÉCEMBRE À 16H

> Salle de conférence

Venez fêtez la sortie du nouveau livret des Régalades !

Les bibliothécaires, accompagnées du musicien Papa Merlin, vous proposent des extraits du meilleur de l’édition jeunesse 2024 2025.



Le club des parents connectés

MARDI 23 ET MERCREDI 24 DÉCEMBRE À 14H

> Salle du conte

Découvrez le numérique à partager en famille robotique, radio, BD numérique, applications éducatives, jeux vidéos, et art numérique sont au programme !

À partir de 8 ans. Sur inscription par QR Code dans nos espaces jeunesse

En collaboration avec la Ligue de l’enseignement.



Jeux vidéo et coopération

MERCREDI 31 DÉCEMBRE DE 14H À 17H

SAMEDI 3 JANVIER DE 14H À 17H

> Salle du conte

Pour fêter la fin de l’année, nous vous proposons un après-midi jeux vidéo coopératifs.

Retrouvez notre programmation complète sur www.bibliotheques.marseille.fr .

