Rendez-vous jeux vidéos | Médiathèque Jean Moulin Margny-lès-Compiègne

Rendez-vous jeux vidéos | Médiathèque Jean Moulin
70 Rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne Oise
Gratuit
Début : 2025-09-27 14:30:00
fin : 2025-09-27 16:30:00
2025-09-27
Amateur de jeux vidéo ? Venez tester nos consoles ! Enfant, parent, grand-parent, en famille ou entre amis, venez vous amuser !
À partir de 7 ans.
Sur inscription au 03.44.36.31.55 ou mediatheque@margnylescompiegne.fr 0 .
70 Rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 36 31 55 mediatheque@margnylescompiegne.fr
