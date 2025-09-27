Rendez-vous jeux vidéos | Médiathèque Jean Moulin Margny-lès-Compiègne

Rendez-vous jeux vidéos | Médiathèque Jean Moulin

70 Rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne

Gratuit

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27 16:30:00

2025-09-27

Amateur de jeux vidéo ? Venez tester nos consoles ! Enfant, parent, grand-parent, en famille ou entre amis, venez vous amuser !

À partir de 7 ans.

Sur inscription au 03.44.36.31.55 ou mediatheque@margnylescompiegne.fr 0 .

70 Rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 36 31 55 mediatheque@margnylescompiegne.fr

