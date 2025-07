RENDEZ-VOUS LE MOULIN DE JULIEN- NEFFIES Neffiès

RENDEZ-VOUS LE MOULIN DE JULIEN- NEFFIES

Avenue de Fontès Neffiès Hérault

Début : 2025-07-29

fin : 2025-08-12

À la découverte du moulin de Julien. La date de 1696, gravée sur la clé d’arche d’entrée, vous plongera à l’époque des meuniers, où ingéniosité rimait avec savoir-faire. Découvrez avec un guide conférencier comment la précieuse ressource en eau, captée et mue en énergie hydraulique, garantissait, grâce à un réseau de moulins, du pain quotidien aux populations villageoises. Inscription recommandée.

Prévoir équipement adapté et eau. .

English :

Discover the Julien mill. The date 1696, engraved on the keystone of the entrance arch, will take you back to the era of the millers, when ingenuity rhymed with know-how. With the help of a tour guide, discover how the precious resource of water, harnessed and converted into hydraulic energy, provided the villagers with daily bread thanks to a network of mills. Registration recommended.

German :

Entdecken Sie die Mühle von Julien. Das Datum 1696, das auf dem Schlüssel des Eingangsbogens eingraviert ist, versetzt Sie in die Zeit der Müller zurück, in der Einfallsreichtum und Fachwissen Hand in Hand gingen. Entdecken Sie mit einem Fremdenführer, wie die kostbare Ressource Wasser, die aufgefangen und in Wasserkraft umgewandelt wurde, dank eines Netzes von Mühlen der Dorfbevölkerung das tägliche Brot garantierte. Anmeldung empfohlen.

Italiano :

Scoprite il mulino Julien. La data 1696, incisa sulla chiave di volta dell’arco d’ingresso, vi riporterà all’epoca dei mugnai, quando ingegno e know-how andavano di pari passo. Una guida vi mostrerà come la preziosa risorsa dell’acqua, sfruttata e trasformata in energia idraulica, forniva il pane quotidiano agli abitanti del villaggio grazie a una rete di mulini. È consigliata la registrazione.

Espanol :

Descubra el molino de Julien. La fecha de 1696, grabada en la clave del arco de entrada, le transportará a la época de los molineros, cuando el ingenio y el saber hacer iban de la mano. Un guía le mostrará cómo el preciado recurso del agua, aprovechado y convertido en energía hidráulica, proporcionaba el pan de cada día a los aldeanos gracias a una red de molinos. Se recomienda inscribirse.

