Rendez-vous lecture au coeur des arts ! Aixe-sur-Vienne mercredi 1 octobre 2025.

Rue Georges Emmanuel Clancier Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

2025-10-01

Un temps de lecture suspendu où belles histoires et contes s’entremêlent. Venez pousser la porte et laissez-vous guider par les histoires racontées par l’équipe de la bibliothèque.

Pour jeune public de 3 à 10 ans. .

+33 5 55 70 25 91

