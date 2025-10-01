Rendez-vous lecture au coeur des arts ! Aixe-sur-Vienne
Rue Georges Emmanuel Clancier Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Un temps de lecture suspendu où belles histoires et contes s’entremêlent. Venez pousser la porte et laissez-vous guider par les histoires racontées par l’équipe de la bibliothèque.
Pour jeune public de 3 à 10 ans. .
Rue Georges Emmanuel Clancier Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 25 91
