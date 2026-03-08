Rendez-vous lecture les coups de coeur des bénévoles Aixe-sur-Vienne

Rendez-vous lecture les coups de coeur des bénévoles

Rue Georges Emmanuel Clancier Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Un temps de lecture suspendu où belles histoires et contes s’entremêlent. Venez pousser la porte et laissez-vous guider par les histoires racontées par l’équipe de la bibliothèque.

Pour jeune public de 3 à 10 ans. .

Rue Georges Emmanuel Clancier Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 25 91

