Rendez-vous lecture les coups de coeur des bénévoles Aixe-sur-Vienne
Rue Georges Emmanuel Clancier Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Gratuit
Début : 2026-03-21
2026-03-21
Un temps de lecture suspendu où belles histoires et contes s’entremêlent. Venez pousser la porte et laissez-vous guider par les histoires racontées par l’équipe de la bibliothèque.
Pour jeune public de 3 à 10 ans. .
