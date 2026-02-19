Rendez-vous lecture les p’tites oreilles Pipriac

Rendez-vous lecture les p'tites oreilles Pipriac mardi 10 mars 2026.

Rendez-vous lecture les p’tites oreilles

Médiathèque Pipriac Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-10
2026-03-10

Pour un moment privilégié autour des livres, comptines et jeux de doigts, la médiathèque donne rendez-vous aux tout-petits et aux adultes qui les accompagnent.   .

Médiathèque Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne 

