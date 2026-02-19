Rendez-vous lecture les p’tites oreilles

Médiathèque Pipriac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Pour un moment privilégié autour des livres, comptines et jeux de doigts, la médiathèque donne rendez-vous aux tout-petits et aux adultes qui les accompagnent. .

Médiathèque Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 30 32 38 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rendez-vous lecture les p’tites oreilles Pipriac a été mis à jour le 2026-02-16 par OT PAYS DE REDON