Rendez-vous lecture Marque-Page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Rendez-vous lecture Marque-Page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos mardi 14 octobre 2025.
Rendez-vous lecture Marque-Page
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-14
Date(s) :
2025-10-14
Vous aimez lire ? Parler de vos lectures ? Confronter votre point de vue avec d’autres lecteurs ? Ce club de lecture vous propose des rencontres mensuelles autour d’une sélection d’ouvrages romans, romans policiers mais aussi récits, enquêtes ou témoignages.
RDV à 17h30. Durée 1h30.
Entrée libre.
Adultes Pour participer, contacter les bibliothécaires au 05 59 64 34 43 .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 49 37
English : Rendez-vous lecture Marque-Page
German : Rendez-vous lecture Marque-Page
Italiano :
Espanol : Rendez-vous lecture Marque-Page
L’événement Rendez-vous lecture Marque-Page Tarnos a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Seignanx