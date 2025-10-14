Rendez-vous lecture Marque-Page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Vous aimez lire ? Parler de vos lectures ? Confronter votre point de vue avec d’autres lecteurs ? Ce club de lecture vous propose des rencontres mensuelles autour d’une sélection d’ouvrages romans, romans policiers mais aussi récits, enquêtes ou témoignages.

RDV à 17h30. Durée 1h30.

Entrée libre.

Adultes Pour participer, contacter les bibliothécaires au 05 59 64 34 43 .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 49 37

