Rendez-vous lecture Marque-Page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos Landes
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-03
2026-02-03
Vous aimez lire ? Parler de vos lectures ? Confronter votre point de vue avec d’autres lecteurs ? Ce club de lecture vous propose des rencontres mensuelles autour d’une sélection d’ouvrages romans, romans policiers mais aussi récits, enquêtes ou témoignages.
RDV à 17h30. Durée 1h30.
Entrée libre.
Contacter les bibliothécaires pour participer. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
