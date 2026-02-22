Rendez-vous lecture, Marque-page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Rendez-vous lecture, Marque-page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos mardi 3 mars 2026.
Rendez-vous lecture, Marque-page
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03
Ce club de lecture vous propose des rencontres mensuelles autour d’une sélection d’ouvrages romans, récits, enquêtes ou témoignages.
Adultes Pour participer, contacter les bibliothécaires au 05 59 64 34 43.
Rendez-vous à 17h30 (durée 1h30). .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rendez-vous lecture, Marque-page
L’événement Rendez-vous lecture, Marque-page Tarnos a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Seignanx