Rendez-vous lecture, Marque-page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Rendez-vous lecture, Marque-page

Médiathèque Les Temps Modernes, 1 Allée du Fils, Tarnos

2026-03-03

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Ce club de lecture vous propose des rencontres mensuelles autour d’une sélection d’ouvrages romans, récits, enquêtes ou témoignages.

Adultes Pour participer, contacter les bibliothécaires au 05 59 64 34 43.

Rendez-vous à 17h30 (durée 1h30). .

+33 5 59 64 34 43

