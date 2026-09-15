Informations pratiques

Pontarlier

Rendez-vous lectures

Médiathèque de Pontarlier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:00:00

fin : 2026-10-09 19:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Organisé par la Médiathèque.

Venez partager vos lectures, vos coups de cœur, découvrir les nouveautés du moment et repartez avec le plein d’idées. Public adulte. Inscription conseillée à partir du jeudi 24 septembre par téléphone ou à la Médiathèque. .

Médiathèque de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

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English : Rendez-vous lectures

L’événement Rendez-vous lectures Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS