Rendez-vous lectures Pontarlier
vendredi 9 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Rendez-vous lectures
Médiathèque de Pontarlier Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:00:00
fin : 2026-10-09 19:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Organisé par la Médiathèque.
Venez partager vos lectures, vos coups de cœur, découvrir les nouveautés du moment et repartez avec le plein d’idées. Public adulte. Inscription conseillée à partir du jeudi 24 septembre par téléphone ou à la Médiathèque. .
Médiathèque de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
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English : Rendez-vous lectures
L’événement Rendez-vous lectures Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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