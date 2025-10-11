Rendez-vous Lis’Thé’Ratures Rue du Temple Mouriès

Samedi 11 octobre 2025 de 10h à 11h.

Samedi 8 novembre 2025 de 10h à 11h. Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès Bouches-du-Rhône

La Médiathèque de Mouriès vous invite à son Rendez-vous Lis’Thé’Ratures, les samedis 11 octobre et 8 novembre de 10h à 11h !

Vous aimez lire ? Vous avez envie de partager vos coups de cœur littéraires ? Vous souhaitez trouver de nouvelles idées de lecture ?

Participez aux Rendez-vous Lis’thé’ratures pour échanger autour d’une boisson chaude !



Samedi 11 octobre 10h vos lectures de la rentrée littéraire

Samedi 8 novembre 10h les lauréats des prix littéraires



Ouvert à tous .

Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 74 65 mediatheque@mairie-mouries.fr

English :

The Mouriès Media Library invites you to its Lis’Thé’Ratures event on Saturday 11 October and Saturday 8 November from 10am to 11am!

German :

Die Mediathek von Mouriès lädt Sie zu ihrem Rendez-vous Lis’Thé’Ratures ein, am Samstag, den 11. Oktober und 8. November von 10 bis 11 Uhr!

Italiano :

La biblioteca multimediale Mouriès vi invita al suo Rendez-vous Lis’Thé’Ratures i sabati 11 ottobre e 8 novembre dalle 10 alle 11!

Espanol :

La mediateca Mouriès le invita a su Rendez-vous Lis’Thé’Ratures los sábados 11 de octubre y 8 de noviembre de 10:00 a 11:00 horas

