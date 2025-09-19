Rendez-vous littéraire avec Antonin Sabot Langeac
Rendez-vous littéraire avec Antonin Sabot Langeac vendredi 19 septembre 2025.
Rendez-vous littéraire avec Antonin Sabot
place de la halle Langeac Haute-Loire
Début : 2025-09-19 20:00:00
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Rencontre avec Antonin Sabot, venez découvrir son dernier roman La Louve aux
éditions Talents hauts. 1667, dans les Cévennes.
place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
English :
Meet Antonin Sabot and discover his latest novel, La Louve, published by
published by Talents hauts. 1667, in the Cévennes.
German :
Treffen mit Antonin Sabot, entdecken Sie seinen neuesten Roman La Louve aus dem Verlag
verlag Talents hauts. 1667, in den Cevennen.
Italiano :
Incontrate Antonin Sabot e scoprite il suo ultimo romanzo, La Louve, pubblicato da
pubblicato da Talents hauts. 1667, nelle Cévennes.
Espanol :
Conozca a Antonin Sabot y descubra su última novela, La Louve, publicada por
publicado por Talents hauts. 1667, en las Cevenas.
