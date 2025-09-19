Rendez-vous littéraire avec Antonin Sabot Langeac

Rendez-vous littéraire avec Antonin Sabot Langeac vendredi 19 septembre 2025.

Rendez-vous littéraire avec Antonin Sabot

place de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Rencontre avec Antonin Sabot, venez découvrir son dernier roman La Louve aux

éditions Talents hauts. 1667, dans les Cévennes.

.

place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

English :

Meet Antonin Sabot and discover his latest novel, La Louve, published by

published by Talents hauts. 1667, in the Cévennes.

German :

Treffen mit Antonin Sabot, entdecken Sie seinen neuesten Roman La Louve aus dem Verlag

verlag Talents hauts. 1667, in den Cevennen.

Italiano :

Incontrate Antonin Sabot e scoprite il suo ultimo romanzo, La Louve, pubblicato da

pubblicato da Talents hauts. 1667, nelle Cévennes.

Espanol :

Conozca a Antonin Sabot y descubra su última novela, La Louve, publicada por

publicado por Talents hauts. 1667, en las Cevenas.

L’événement Rendez-vous littéraire avec Antonin Sabot Langeac a été mis à jour le 2025-09-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier