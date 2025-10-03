Rendez-vous littéraire : présentation de la rentrée 2025 Médiathèque de Bonson Bonson

Entrée gratuite, places limitées à 20 personnes

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:30:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:30:00

À la découverte des nouvelles pépites littéraires

Vous ne savez pas quoi lire ?

Plongez au cœur des nouvelles pépites littéraires de la rentrée !

Nos médiathécaires vous dévoilent leurs coups de cœur, des romans incontournables aux découvertes surprenantes, pour tous les goûts et tous les âges.

Un moment convivial pour échanger, s’inspirer et enrichir votre bibliothèque personnelle.

Médiathèque de Bonson Place Jules Verne 42160 Bonson Bonson 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 55 87 74 https://copernic.loireforez.fr/accueil Médiathèque membre du réseau de lecture publique Copernic

