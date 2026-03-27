Rendez-vous littéraire Rencontre avec Baptiste Lamas, auteur albinien

Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le Musée Marguerite Audoux vous propose une rencontre littéraire avec Baptiste Lamas à l’occasion de la sortie de son livre Les étoiles se rallumeront

Issu d’une famille musicienne, Baptiste a cette chance d’avoir toujours baigné dans un milieu artistique. Il a d’abord joué de la trompette, puis il a dessiné, écrit et photographié très vite en noir et blanc. Un noir et blanc dense, profond, le plus naturellement possible contrasté (clair-obscur, contre-jour, etc.) telle est sa démarche artistique, qu’importe le genre (animalier, rue, paysages, portraits).

Il proposera au musée une rencontre autour de son livre, suivie d’une séance de dédicaces. Concernant cette animation, il parlera un peu de lui, et beaucoup de son ouvrage qui porte sur le thème de la Beauté et de l’Espoir. Quelle place laisse-t-on à l’idée même du Beau dans notre société ? Voilà le thème majeur de sa prochaine intervention ! .

Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 26 12 musee.marguerite-audoux@orange.fr

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Rencontre Littéraire Voyage depuis votre canapé with Marc Dupuis

L’événement Rendez-vous littéraire Rencontre avec Baptiste Lamas, auteur albinien Sainte-Montaine a été mis à jour le 2026-03-27 par OT SAULDRE ET SOLOGNE