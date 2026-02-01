Rendez-vous littéraire | Rencontre avec David Dumortier Langeac
Rendez-vous littéraire | Rencontre avec David Dumortier Langeac mercredi 25 février 2026.
Rendez-vous littéraire | Rencontre avec David Dumortier
Café Grenouille Langeac Haute-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-25 18:00:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Une heure de rêves et de magie, de rire et de tendresses. Il vous emmènera dans le monde des brocanteurs, des
devineurs et du Clown Monsieur Nez !
Café Grenouille Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
English :
An hour of dreams and magic, laughter and tenderness. He’ll take you into the world of junk dealers, guessers
guessers and Monsieur Nez the Clown!
L’événement Rendez-vous littéraire | Rencontre avec David Dumortier Langeac a été mis à jour le 2026-01-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier