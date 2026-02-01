Rendez-vous littéraire | Rencontre avec David Dumortier

Café Grenouille Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 18:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Une heure de rêves et de magie, de rire et de tendresses. Il vous emmènera dans le monde des brocanteurs, des

devineurs et du Clown Monsieur Nez !

.

Café Grenouille Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An hour of dreams and magic, laughter and tenderness. He’ll take you into the world of junk dealers, guessers

guessers and Monsieur Nez the Clown!

L’événement Rendez-vous littéraire | Rencontre avec David Dumortier Langeac a été mis à jour le 2026-01-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier