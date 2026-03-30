Rendez-vous Ma cabane récup’ Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Rendez-vous Ma cabane récup’ Livres in Room Saint-Pol-de-Léon jeudi 23 avril 2026.
Rendez-vous Ma cabane récup’
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 11:00:00
fin : 2026-04-23 12:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Viens fabriquer une cabane récup’, comme dans l’album de Marion Barraud. Une fois ta cabane construite, installe-toi confortablement à l’intérieur et laisse-toi emporter par la sélection d’histoires.
Pour les enfants de 4 à 8 ans. Sur inscription. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
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English : Rendez-vous Ma cabane récup’
L’événement Rendez-vous Ma cabane récup’ Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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