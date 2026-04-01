Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rendez-vous Ma cabane récup’ Keroulas Saint-Pol-de-Léon

Rendez-vous Ma cabane récup’ Keroulas Saint-Pol-de-Léon vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Keroulas

Adresse : 6 rue du Petit Collège

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Rendez-vous Ma cabane récup’

Keroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 15:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Viens fabriquer une cabane récup’, comme dans l’album de Marion Barraud. Une fois ta cabane construite, installe-toi confortablement à l’intérieur et laisse-toi emporter par la sélection d’histoires.

À partir de 5 ans. Sur inscription.   .

Keroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous Ma cabane récup’

L’événement Rendez-vous Ma cabane récup’ Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX