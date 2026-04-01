Rendez-vous Ma cabane récup’ Keroulas Saint-Pol-de-Léon
Rendez-vous Ma cabane récup’ Keroulas Saint-Pol-de-Léon vendredi 24 avril 2026.
Rendez-vous Ma cabane récup’
Keroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 15:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Viens fabriquer une cabane récup’, comme dans l’album de Marion Barraud. Une fois ta cabane construite, installe-toi confortablement à l’intérieur et laisse-toi emporter par la sélection d’histoires.
À partir de 5 ans. Sur inscription. .
Keroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74
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English : Rendez-vous Ma cabane récup’
L’événement Rendez-vous Ma cabane récup’ Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX