Rendez-vous maritime L’Arctique, un océan en transition Auditorium des Capucins Brest
Rendez-vous maritime L’Arctique, un océan en transition Auditorium des Capucins Brest jeudi 18 décembre 2025.
Rendez-vous maritime L’Arctique, un océan en transition
Auditorium des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 18:30:00
fin : 2025-12-18 20:00:00
Date(s) :
2025-12-18
La glace, l’océan et le ciel se partagent le paysage des Glaciers en mer de Kara. L’Arctique est une zone clé pour l’équilibre du climat européen et mondial, et une sentinelle du changement climatique en cours, puisque le réchauffement qui se produit dans cette région est 4 fois plus rapide que dans le reste du monde.
Par Nicolas Kolodziejczyk, Océanographe à l’Université de Brest, Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale.
Informations pratiques
Durée 1h30.
Accès libre. .
Auditorium des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne
English :
L’événement Rendez-vous maritime L’Arctique, un océan en transition Brest a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue