Rendez-vous maritime L’Arctique, un océan en transition Auditorium des Capucins Brest

Rendez-vous maritime L’Arctique, un océan en transition

Auditorium des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-12-18 18:30:00

fin : 2025-12-18 20:00:00

2025-12-18

La glace, l’océan et le ciel se partagent le paysage des Glaciers en mer de Kara. L’Arctique est une zone clé pour l’équilibre du climat européen et mondial, et une sentinelle du changement climatique en cours, puisque le réchauffement qui se produit dans cette région est 4 fois plus rapide que dans le reste du monde.

Par Nicolas Kolodziejczyk, Océanographe à l’Université de Brest, Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale.

