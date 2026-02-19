Rendez-vous maritime Les Phares dans la littérature Auditorium de la Médiathèque Capucins Brest

Rendez-vous maritime Les Phares dans la littérature

Auditorium de la Médiathèque Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Loin des anthologies et souvent hors des sentiers battus, convoquant des auteurs aux registres très différents roman, poésie, science-fiction, littérature de jeunesse, bande dessinée…- l’ouvrage dirigé par Sophie Guermès, Phare en littérature, explore tous les faisceaux du phare dans toutes les littératures.

Le champ d’étude est vaste autant que les univers d’écriture qu’il ouvre. En effet, quel autre point commun sinon ce signal sur la mer à la longue portée lumineuse en Rachilde, Robert Louis Stevenson, Alphonse Daudet, Virginia Wolf ou encore Emmanuel Lepage ? La liste est longue et pourrait s’allonger encore d’Alexandrie à l’anthropocène, des quatre coins du monde, jusqu’aux confins de la mystérieuse zone X invitée par Jeff Vandermeer ; l’être humain a bâti des phares et a écrit sur eux.

Sophie Guermès est professeure de littérature française des XIXe et XXe siècles à l’UBO (CECJI) et membre de l’Institut universitaire de France, et Hervé Ferrière, Maître de Conférences Habilité à Diriger des Recherches en Epistémologie, Histoire des sciences et des techniques à l’Université de Bretagne Occidentale (CFV). .

