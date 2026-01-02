Rendez-vous maritimes Projection du film A force d’y croire Auditorium des Capucins Brest

Rendez-vous maritimes Projection du film A force d’y croire

Auditorium des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2026-02-12 18:30:00

fin : 2026-02-12

En 2024, Tanguy Le Turquais s’apprête à prendre le départ du Vendée Globe. Il en fallu des sacrifices pour arriver sur ce chenal bondé. Ce film raconte les tempêtes, les doutes et les joies d’un avant Vendée Globe.

C’est l’histoire d’un enfant qui rêve de Vendée Globe, c’est l’histoire d’une petite fille qui regarde ses deux parents partir faire le tour du monde, c’est l’histoire de tempêtes, de résilience et de rêves à accomplir.

Avec Coline Béal, réalisatrice du film.

Informations pratiques

Les rendez-vous sont accueillis à l’auditorium de la médiathèque des Capucins.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. .

