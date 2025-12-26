Rendez-vous médiathèque à Figeac Les nuits de la lecture Figeac

Rendez-vous médiathèque à Figeac Les nuits de la lecture

2 boulevard Pasteur Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

Date(s) :

2026-01-24

C’est LE temps fort de ce début d’année une soirée festive sous le signe des villes & campagnes, pour partager et célébrer ensemble la lecture et la culture !

Les Nuits de la Lecture prennent leurs quartiers à la médiathèque de l’Astrolabe où vous attendent quizz et jeux, ateliers, lectures pour petits et grands…

Alors réservez votre soirée de nombreuses surprises vous attendent !

En partenariat avec Lire à Figeac

2 boulevard Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 66 77 astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr

English :

It?s THE highlight of the new year: a festive evening of town and country, to share and celebrate reading and culture together!

Les Nuits de la Lecture takes place at the Astrolabe multimedia library, where quizzes and games, workshops and readings for young and old alike await you?

So book your evening: there’ll be plenty of surprises in store!

In partnership with Lire à Figeac

