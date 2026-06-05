Rendez-vous médiévaux La médecine et Armes et duels Sillé-le-Guillaume
Rendez-vous médiévaux La médecine et Armes et duels Sillé-le-Guillaume dimanche 30 août 2026.
Sillé-le-Guillaume
Rendez-vous médiévaux La médecine et Armes et duels
Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Organisés par l’association Sillé culture, ces événements sont proposés gratuitement certains dimanches de l’été.
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Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43
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L’événement Rendez-vous médiévaux La médecine et Armes et duels Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume
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