RENDEZ-VOUS MENSUEL (URBAN SKETCHERS TOULOUSE) Place du Capitole Toulouse

RENDEZ-VOUS MENSUEL (URBAN SKETCHERS TOULOUSE)

Place du Capitole

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Les rendez-vous mensuels Usktoulouse continuent à être organisés tous les derniers dimanches du mois. Pour la troisième Rencontre de l’année, direction la Halle de la Machine (+ Envol des Pionniers).

On va dessiner quoi ?

Vous avez la possibilité de dessiner au chaud dans un des nombreux cafés de la place du Capitole ou alentours, le donjon et les statues de Toutain et Claude Nougaro mais aussi les rues adjacentes au Capitole qui regorgent d’hôtels ou de façades superbes. De quoi faire pour une belle journée de croquis !

Les sketchcrawls sont des événements ouverts à tous, gratuits et sans réservation (sauf lieux exceptionnels). Les participants se regroupent entre croqueurs de tout niveau (débutant bienvenus), tout style, tout âge… pour le seul plaisir de dessiner ensemble sur le vif et de partager leurs dessins. Qui veut vient !

Rendez-vous à 10h sur la place du Capitole, au niveau du Zodiaque au sol. .

+33 5 32 10 89 07 urbansketcherstoulouse@gmail.com

English :

The monthly Usktoulouse meetings continue to be organized every last Sunday of the month. For the third meeting of the year, direction the Halle de la Machine (+ Envol des Pionniers).

