Rendez-vous métal #1 La Quincaillerie Guéret

Rendez-vous métal #1

Rendez-vous métal #1 La Quincaillerie Guéret samedi 7 février 2026.

Rendez-vous métal #1

La Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

1er Rendez-vous métal organisé par Creuse Métal.
Au programme Hératoryo (métal symphonique)
Zanaly (métal progressif)
Striver (Trash-Death)
Restauration sur place foodtruck   .

La Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine   creusemetal@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rendez-vous métal #1 Guéret a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Grand Guéret