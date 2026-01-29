Rendez-vous métal #1 La Quincaillerie Guéret

Rendez-vous métal #1

La Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

1er Rendez-vous métal organisé par Creuse Métal.

Au programme Hératoryo (métal symphonique)

Zanaly (métal progressif)

Striver (Trash-Death)

Restauration sur place foodtruck .

La Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine creusemetal@gmail.com

