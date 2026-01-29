Rendez-vous métal #1 La Quincaillerie Guéret
samedi 7 février 2026.
Rendez-vous métal #1
La Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse
Tarif : 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
1er Rendez-vous métal organisé par Creuse Métal.
Au programme Hératoryo (métal symphonique)
Zanaly (métal progressif)
Striver (Trash-Death)
Restauration sur place foodtruck .
La Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine creusemetal@gmail.com
L’événement Rendez-vous métal #1 Guéret a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Grand Guéret