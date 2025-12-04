Rendez-Vous Métiers CHIMIE pour les collégiens, lycéens et étudiants France Chimie PCA Saint-Quentin

Rendez-Vous Métiers CHIMIE pour les collégiens, lycéens et étudiants Jeudi 4 décembre, 14h00 France Chimie PCA Aisne

Dispositif de promotion des métiers et activités de la chimie qui permet aux classes d’échanger avec un professionnel et de découvrir son parcours, son quotidien et l’entreprise dans laquelle il travaille, lors d’une visio-conférence d’une heure.

La séance est divisée en plusieurs parties :

Présentation du secteur de la chimie, des grandes familles de métiers et des parcours de formation par France Chimie PCA

Intervention/témoignage du ou des représentants de l’entreprise (il est possible que plusieurs personnes de l’entreprises prennent la parole)

Echanges et séquence Questions/Réponses avec les élèves et leur enseignant

Durée prévue : 55 minutes

Matériel nécessaire : ordinateur connecté à Internet, relié à un vidéoprojecteur.

France Chimie PCA 15 avenue Archimède, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Jean Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « clemaire@francechimie-pca.fr »}] https://francechimie-pca.fr/

La 5ème édition des « Rendez-vous Métiers » s’ouvrira dès le mois d’octobre 2025. métiers chimie

France Chimie PCA