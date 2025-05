Rendez-vous Miniature #2 – La Galerie Miniature Aix-en-Provence, 14 juin 2025 15:00, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Rendez-vous Miniature #2 Samedi 14 juin 2025 de 15h à 19h. La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-14 15:00:00

fin : 2025-06-14 19:00:00

2025-06-14

Rendez-vous miniature #2. Rencontres artistiques de la galerie Miniature. Événement ponctuel qui propose un accueil du public par les artistes.Familles

Rencontres artistiques de la galerie Miniature



● à 15h Présentation des démarches artistiques

● à 16h Moment de partage et rencontre avec les artistes

● de 17h à 19h Création live, performance, cadavre exquis. .

La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@galerie-miniature.fr

English :

Rendez-vous miniature #2. Artistic encounters at the Miniature gallery. A one-off event where artists welcome the public.

German :

Rendezvous Miniature #2. Künstlerische Begegnungen der Galerie Miniature. Punktuelle Veranstaltung, die einen Empfang des Publikums durch die Künstler vorschlägt.

Italiano :

Appuntamento in miniatura #2. Incontri artistici alla galleria Miniature. Un evento unico in cui gli artisti accolgono il pubblico.

Espanol :

Rendez-vous miniature #2. Encuentros artísticos en la galería Miniature. Un evento único en el que los artistas dan la bienvenida al público.

