Chaource

Rendez-vous motard(e)s

1 route de la forêt d’Aumont Chaource Aube

Tarif : – – Eur

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Dimanche 12 avril CHAOURCE Rendez-vous motard(e)s. Rendez-vous à 9h sur le parking du Shaka Pub, 1 route de la forêt d’Aumont, Les Bruyères 10210 Chaource.

Une journée plaisir, échange et partage autour de notre passion commune sur fond de rallye touristique. Road book, repas et boissons inclus ! 29€ personne.

Pré-inscriptions obligatoires !

Informations et réservations +33 (0)6 20 59 71 38 29 .

1 route de la forêt d’Aumont Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 20 59 71 38

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English :

L’événement Rendez-vous motard(e)s Chaource a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance