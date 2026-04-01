Rendez-vous motard(e)s Chaource
Rendez-vous motard(e)s Chaource dimanche 12 avril 2026.
Chaource
Rendez-vous motard(e)s
1 route de la forêt d’Aumont Chaource Aube
Tarif : – – Eur
29
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Dimanche 12 avril CHAOURCE Rendez-vous motard(e)s. Rendez-vous à 9h sur le parking du Shaka Pub, 1 route de la forêt d’Aumont, Les Bruyères 10210 Chaource.
Une journée plaisir, échange et partage autour de notre passion commune sur fond de rallye touristique. Road book, repas et boissons inclus ! 29€ personne.
Pré-inscriptions obligatoires !
Informations et réservations +33 (0)6 20 59 71 38 29 .
1 route de la forêt d’Aumont Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 20 59 71 38
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English :
L’événement Rendez-vous motard(e)s Chaource a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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