Rendez-vous muscial L’heure des chansons instrument mystère ! Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac

Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Une rencontre musicale unique avec des élèves passionnés et leur professeur ! Venez les écouter jouer quelques morceaux, vous expliquer le fonctionnement de leur instrument préféré et partager un moment convivial autour de la musique !

Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 49 09 courrier-mediatheque@haute-saintonge.org

English :

A unique musical encounter with passionate students and their teacher! Come and listen to them play a few pieces, explain how their favourite instrument works and share a convivial moment of music!

German :

Eine einzigartige musikalische Begegnung mit begeisterten Schülern und ihrem Lehrer! Hören Sie zu, wenn sie einige Stücke spielen, erklären Sie, wie ihr Lieblingsinstrument funktioniert und teilen Sie einen geselligen Moment rund um die Musik!

Italiano :

Un incontro musicale unico con studenti appassionati e il loro insegnante! Venite ad ascoltare qualche brano, a spiegare il funzionamento del loro strumento preferito e a condividere un momento di convivialità intorno alla musica!

Espanol :

¡Un encuentro musical único con alumnos apasionados y su profesor! Venga a escucharles tocar algunas piezas, a explicarle cómo funciona su instrumento favorito y a compartir un momento de convivencia en torno a la música

