Rendez-vous musical à la médiathèque

43 allée des mots Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

A 17h à la Médiathèque du Pays Rignacois: représentation musicale autour du rythme et du chant avec une classe de Formation Musicale.

Notre prochain rendez-vous musical proposé par le CRDA aura lieu le mardi 24 mars à 17h avec au programme une représentation musicale autour du rythme et du chant avec une classe de Formation Musicale. A cette occasion, clarinette, guitare et piano feront résonner la médiathèque !!! Cette représentation se veut ludique et interactive avec le public qui pourra même influer sur des paramètres musicaux et voir en direct les changements que les musiciens opèreront sous leurs directives.

Ouvert à tous. .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 6 74 74 70 74 jeremy.costes@crd-aveyron.fr

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English :

At 5pm at the Médiathèque du Pays Rignacois: a musical performance based on rhythm and song by a Formation Musicale class.

L’événement Rendez-vous musical à la médiathèque Rignac a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)