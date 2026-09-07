Rendez-vous musical au Temple Saint-Martial, Temple Saint-Martial, Avignon

Informations pratiques

Rendez-vous musical au Temple Saint-Martial 19 et 20 septembre Temple Saint-Martial Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Temple Saint Martial en fête pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Organisé par les Amis de l’orgue du Temple, les musiciens de Saint-Martial comme chaque année se donnent rendez-vous le samedi 19 et le dimanche 20 septembre pour une animation historique et musicale.

Le temple Saint-Martial, ces 2 jours, accueille le public de 14h à 17h pour découvrir cette splendeur du XIVe siècle. Les musiciens du temple Saint Martial et leurs amis, comme chaque année, donneront, chacun dans leur domaine, ce qui leur tiendra à cœur de jouer. Ils sont organistes, flûtistes, pianistes, clarinettistes, trompettistes et aussi chanteurs (Contre -ténor, Mezzo-soprano, Baryton). Le répertoire dont lequel ils excellent est celui des musiciens des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

L’ombre de Jean-Sébastien Bach plane alors au-dessus du temple pour la joie des mélomanes avignonnais et des touristes qui se plaisent, dans leur pérégrination patrimoniale, à faire halte au temple pour y passer un moment de détente, de calme et… de belle musique.

Renseignements :

Mail : amisorguestmartial@gmail.com

Site internet : www.orguestmartial.com

Tél : 06 70 99 08 37

Temple Saint-Martial 2 Rue Henri Fabre, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:amisorguestmartial@gmail.com »}, {« link »: « http://www.orguestmartial.com »}]

Le Temple Saint Martial en fête pour les Journées Européennes du Patrimoine.