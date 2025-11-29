Rendez-vous musical de la Sainte-Cécile Châteauroux
7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux
Gratuit
Début : Samedi 2025-11-29
Le rendez-vous musical de la Sainte-Cécile aura lieu le 29 novembre à la salle Gaston-Couté !
1re partie BRASS BAND
Direction Ludovic Rabier
2e partie ORCHESTRE D’HARMONIE
Direction Mariana Garciagodoy Cervantes
Les places sont à récupérer au Conservatoire, Place Monestier. .
7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
