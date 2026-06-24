Rendez-vous Musicaux tout l’été chez Ludo Plan d’eau du Lariat Léoville
Rendez-vous Musicaux tout l’été chez Ludo Plan d’eau du Lariat Léoville vendredi 3 juillet 2026.
Léoville
Rendez-vous Musicaux tout l’été chez Ludo
Plan d’eau du Lariat Aire de loisirs du Lariat Léoville Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Rendez-vous musicaux tout l’été chez Ludo à Léoville
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Plan d’eau du Lariat Aire de loisirs du Lariat Léoville 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 06 99 30
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English :
Music all summer long at Ludo’s in Léoville
L’événement Rendez-vous Musicaux tout l’été chez Ludo Léoville a été mis à jour le 2026-06-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge