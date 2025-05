Rendez-vous musique : Trio Zelije – Médiathèque Victor Jara (Couëron) Couëron, 23 mai 2025 19:00, Couëron.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Chants et musiques issus des traditions moyen-orientales, inspirés par les répertoires traditionnels arabes, classiques et contemporains, rendant hommage aux cultures du pourtour palestinien.Laissez vous emporter par l’entrelacement mélancolique des cordes (violon, oud, guitare) et par l’énergie d’une fête populaire aux sons de la derbouka, du riq et du bendir.

Médiathèque Victor Jara (Couëron) Couëron 44220

02 40 38 38 38 http://mediatheque.ville-coueron.fr mediatheque@mairie-coueron.fr http://mediatheque.ville-coueron.fr