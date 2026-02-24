Rendez-vous nature À la découverte de la nature

Chemin du Grosswald Ungersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Véritable écrin de biodiversité, l’Écomusée d’Alsace entretien des espaces naturels variés. Accompagné d’un guide, vous explorerez les jardins et les potagers, mais aussi les prairies et les forêts environnantes pour apprendre à identifier les plantes qui nous entourent dont les propriétés sont souvent insoupçonnées ! En baume, en sirop ou en tisane, les plantes ont des vertus pour bien des maux ! Réservation obligatoire.

Elisabeth Busser, docteur en pharmacie, passionnée de plantes médicinales et de médecines alternatives, vous invite à parcourir les sentiers de l’Écomusée d’Alsace à la découverte de la flore afin de vous sensibiliser aux plantes et à leurs vertus. Votre visite vous mènera également à la maison d’Illkirch et son exposition autour de la médecine et de la pharmacie.

Le billet vous donne également accès au musée pour la journée et les animations .

Chemin du Grosswald Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 44 74 info@ecomusee.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A veritable showcase of biodiversity, the Écomusée d?Alsace maintains a variety of natural areas. Accompanied by a guide, you’ll explore the gardens and vegetable patches, as well as the surrounding meadows and forests, to learn how to identify the plants that surround us, whose properties are often unsuspected! In balm, syrup or herbal tea, plants have virtues for many ailments! Reservations required.

L’événement Rendez-vous nature À la découverte de la nature Ungersheim a été mis à jour le 2026-02-24 par Ecomusee alsace