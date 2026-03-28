Rendez-vous nature À la découverte des chauves-souris du Perche

7 Rue du Pressoir Miermaigne Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Petites ou grandes, à moustaches ou à oreilles échancrées, les chauves-souris nous réservent bien des surprises…

Le temps d’une soirée, partez à la rencontre de ces mammifères volants fascinants qui partagent nos paysages.

Au programme une conférence conviviale pour mieux comprendre leur mode de

Petites ou grandes, à moustaches ou à oreilles échancrées, les chauves-souris nous réservent bien des surprises…

Le temps d’une soirée, partez à la rencontre de ces mammifères volants fascinants qui partagent nos paysages.

Au programme une conférence conviviale pour mieux comprendre leur mode de vie, leur rôle essentiel dans la nature et les espèces présentes sur notre territoire, suivie d’une balade nocturne pour écouter leurs ultrasons et tenter de les observer en pleine activité. .

7 Rue du Pressoir Miermaigne 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 33 25 70 10

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English :

Small or large, with whiskers or notched ears, bats have many surprises in store for us?

Spend an evening meeting these fascinating flying mammals that share our landscapes.

On the program: a friendly conference to better understand their way of life

L’événement Rendez-vous nature À la découverte des chauves-souris du Perche Miermaigne a été mis à jour le 2026-03-28 par PNR PERCHE